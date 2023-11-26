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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 290 боевиков

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 290 боевиков

На Донецком направлении российская армия при поддержке авиации и огня артиллерии нанесла поражение скоплениям живой силы 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ вблизи Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки.

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