На Донецком направлении российская армия при поддержке авиации и огня артиллерии нанесла поражение скоплениям живой силы 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ вблизи Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки.
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