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Царьград

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"Куда смотрит ООН": Флаг КНДР в освобождённом Цукурино в ДНР. Военкоры доложили первые подробности - кто освобождает Донбасс?

"Куда смотрит ООН": Флаг КНДР в освобождённом Цукурино в ДНР. Военкоры доложили первые подробности - кто освобождает Донбасс?

Внезапно на одном из участков Донецкого фронта на освобождённой территории в районе Цукурино появился флаг Северной Кореи рядом с флагом России.

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