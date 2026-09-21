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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петрович о возвращении России в еврокубки: «По 10 голов пропускать не будут. У русских сильный характер»

Желько Петрович высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки. — За последние недели я посмотрел множество матчей РПЛ , увидел много россиян.

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