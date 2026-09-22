Экс-сотрудник ЦРУ: у США нет политической воли для давления на Киев

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Вашингтон располагает возможностями, чтобы вынудить Киев пойти на мирное соглашение, однако американская администрация не проявляет готовности задействовать эти рычаги.
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