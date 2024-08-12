Взрыв в Екатеринбурге: предварительная причина установлена

В ночь на 13 августа в Екатеринбурге произошло чрезвычайное происшествие — районе улицы Металлургов был зафиксирован мощный взрыв, сопровождавшийся масштабным пожаром, сообщает 13 августа «Российская газета».
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