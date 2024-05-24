Розыгрыш телефона стоил жительнице Златоуста более полумиллиона рублей

Мошенники похитили 580 тысяч рублей у жительницы Златоуста, захотевшей выиграть телефон. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на удочку аферистов попалась 25-летняя жительница Златоуста.