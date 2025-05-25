Кот Мостик: Ирисы надели свои лучшие наряды и закружились в ярком карнавале

Ирисы надели свои лучшие наряды и закружились в ярком карнавале Юбилейный, 20-й, цветочный праздник впечатляет — ботаники создали на клумбах настоящие живые полотна:Летние сумерки — нежное переплетение оттенков.
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