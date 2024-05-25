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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 26 мая в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 26 мая в Крыму

ЭКСКУРСИЯ Музей-заповедник «Судакская крепость» (Судак, ул. Генуэзская Крепость, д. 1) «Генуэзская Солдайя» 12+ 26 мая, 9:00-17:30 Программа включает в себя посещение крепости и постоянной экспозиции музея (без экскурсионного сопровождения), посещение 3D-выставки виртуальной реальности (первый этаж Консульского замка).

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