Театр абсурда
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Театр абсурда

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Нацистская хунта – кровь от крови и плоть от плоти «великого и мудрого» населения Украины

Нацистская хунта – кровь от крови и плоть от плоти «великого и мудрого» населения Украины

Анатолий Урсида Сейчас, наверное, уже каждый россиянин знает, что украинец никогда и ни в чем не виноват.

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Комментарии
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Алексей Горшков
По-моему - это в украинцах от поляков! На память приходят воспоминания какого-то русского эмигранта (фамилии не помню) о его разговорах с поляками в 1940 году о причинах поражения Польши в войне с Германией. Он обратил внимание, что поляки винили в проигрыше ВСЕХ, НО НЕ СЕБЯ !!! А что вообще удивительного в сходстве менталитета населений Польши и Украины? Правильно заметил Ю. Кот: &quot;Украинец - это русский, укушенный поляком&quot;! Я, как историк по образованию, больше скажу: земли, на которых образована Украина - земли бывшей Руси, при образовании Речи Посполитой - отданные НАПРЯМУЮ &quot;короне&quot;, т.е. собственно Польше, в то время как остальные православные земли Великого Княжества Литовского остались в нём, имевшем - хоть и в составе Речи Посполитой - некоторую самостоятельность!
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