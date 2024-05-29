Нацистская хунта – кровь от крови и плоть от плоти «великого и мудрого» населения Украины

Алексей Горшков

По-моему - это в украинцах от поляков! На память приходят воспоминания какого-то русского эмигранта (фамилии не помню) о его разговорах с поляками в 1940 году о причинах поражения Польши в войне с Германией. Он обратил внимание, что поляки винили в проигрыше ВСЕХ, НО НЕ СЕБЯ !!! А что вообще удивительного в сходстве менталитета населений Польши и Украины? Правильно заметил Ю. Кот: "Украинец - это русский, укушенный поляком"! Я, как историк по образованию, больше скажу: земли, на которых образована Украина - земли бывшей Руси, при образовании Речи Посполитой - отданные НАПРЯМУЮ "короне", т.е. собственно Польше, в то время как остальные православные земли Великого Княжества Литовского остались в нём, имевшем - хоть и в составе Речи Посполитой - некоторую самостоятельность!