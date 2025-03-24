Любовь или привычка? 5 признаков, что партнеру рядом с вами просто удобно

Даже если вы с партнером много лет вместе, то все равно могут возникать вопросы: «А точно ли мы подходим друг другу? Может быть, он/она меня уже не любит?» Психологи заверяют, что один из важнейших критериев качества отношений — это эмоциональная привязанность.