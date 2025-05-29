Олимпийский чемпион Тихонов пожаловался на размер пенсии

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал идею отмены пенсий в качестве стимула к увеличению рождаемости, которую недавно выдвинул ведущий «Соловьёв Live» Сергей Мардан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии