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Олимпийский чемпион Тихонов пожаловался на размер пенсии

Олимпийский чемпион Тихонов пожаловался на размер пенсии

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал идею отмены пенсий в качестве стимула к увеличению рождаемости, которую недавно выдвинул ведущий «Соловьёв Live» Сергей Мардан.

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