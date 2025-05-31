Блокировать подозрительные переводы с 1 июня сможет Росфинмониторинг

Росфинмониторинг получит право на приостановку подозрительных переводов граждан с 1 июня 2025 года. Это предусматривают поправки к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
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