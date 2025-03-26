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Депутат Шеремет заявил, Зеленский саботировал две договоренности

Депутат Шеремет заявил, Зеленский саботировал две договоренности

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что удары по территории полуострова, предпринятые украинской стороной, нарушают достигнутые ранее договорённости о прекращении огня в Черном море и об отказе от атак на энергетическую инфраструктуру.

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