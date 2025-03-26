Депутат Шеремет заявил, Зеленский саботировал две договоренности

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что удары по территории полуострова, предпринятые украинской стороной, нарушают достигнутые ранее договорённости о прекращении огня в Черном море и об отказе от атак на энергетическую инфраструктуру.