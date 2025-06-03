Газета Merkur заявила, что новый указ Путина стал серьезным сигналом для НАТО

Российский президент Владимир Путин подписал указ, вызвавший серьезную тревогу на Западе.АБН24 «Резонансный указ Путина для экономики России — мрачное предзнаменование для НАТО», — пишет автор немецкого издания.
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