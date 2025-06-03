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Газета Merkur заявила, что новый указ Путина стал серьезным сигналом для НАТО

Газета Merkur заявила, что новый указ Путина стал серьезным сигналом для НАТО

Российский президент Владимир Путин подписал указ, вызвавший серьезную тревогу на Западе.АБН24 «Резонансный указ Путина для экономики России — мрачное предзнаменование для НАТО», — пишет автор немецкого издания.

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