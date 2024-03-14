Запад решил сбросить с себя Украину: какие сигналы на это указывают Ольга ВайленкоПоследние события на украинском фронте и заявления ряда западных политиков и экспертов свидетельствуют о значительном изменении подхода Запада к конфликту вокруг Украины.
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