Собянин: первый в мире мини-шаттл для космоса создали в «Технополис Москва»

В особой экономической зоне «Технополис Москва» разработали две новые технологии для космической отрасли — мини-шаттл, способный возвращаться с орбиты, и квантовый датчик для исследования космической пыли.
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