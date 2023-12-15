Путин задал вопрос Путину: 4-часовым выступлением 71-летний глава России подтвердил, что сможет остаться президентом ещё на 6 лет

ОТ Олег Тимофеев Странные вы ведь их все терпят. Ну не только терпят но и кормят за ваш счёт.

Сиропчик Микульский Альтернативы Путину нет. Те, кто собираются баллотироваться на пост президента в марте 2024 года все вместе и 10% не наберут. Вопрос в другом. Что изменится через шесть лет? Будет все тоже самое. Только Путин и вот тогда мы точно увидим Байдена номер два.