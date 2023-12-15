Путин задал вопрос Путину: 4-часовым выступлением 71-летний глава России подтвердил, что сможет остаться президентом ещё на 6 лет

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Странные вы ведь их все терпят. Ну не только терпят но и кормят за ваш счёт.
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1 час.
Сиропчик Микульский
Альтернативы Путину нет. Те, кто собираются баллотироваться на пост президента в марте 2024 года все вместе и 10% не наберут. Вопрос в другом. Что изменится через шесть лет? Будет все тоже самое. Только Путин и вот тогда мы точно увидим Байдена номер два.
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1 час.
Александр Павлов
Ну а как же? Помните еще по советскому ТВ показывали встречи юниоров и пионеров с ветеранами войны, труда, спорта? Все вопросы и зучастники были строго согласованы и утверждены заранее. Это имело огромное воспитательное значение. Я и раньше не смотрел и сейчас не смотрю, потому что ничего нового я оттуда не услышу.
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1 час.

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