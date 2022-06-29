В Удмуртии вынесен приговор 11 участникам преступного сообщества

Первомайским районным судом г. Ижевска вынесен приговор 11 жителям Удмуртии, Пермского края и Республики Башкортостан, признанным виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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