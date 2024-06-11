Росфинмониторинг призвал включить майнинговые пулы в антиотмывочную систему

Майнинговые пулы предложили включить в антиотмывочную систему. Это связано с тем, что эти группы осуществляют майнинг криптовалют в интересах третьих лиц, а это посредническая деятельность, которая подлежит регулированию.
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