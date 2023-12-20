12 задач из ПДД, чтобы проверить скорость вашей реакции на дороге

Может на экзамене в автошколе у вас и есть немного времени, чтобы подумать над вопросами и ответами, но когда вы за рулем и в движении, думать практически некогда - нужно действовать автоматически и правильно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии