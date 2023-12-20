Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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  • Владимир Петров
    Ненавижу наглецов, которые уверены, что их комфорт важнее вашего. Всегда резко отказываю."Зачем мне портит...
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12 задач из ПДД, чтобы проверить скорость вашей реакции на дороге

12 задач из ПДД, чтобы проверить скорость вашей реакции на дороге

Может на экзамене в автошколе у вас и есть немного времени, чтобы подумать над вопросами и ответами, но когда вы за рулем и в движении, думать практически некогда - нужно действовать автоматически и правильно.

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