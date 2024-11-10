❗️⚡️По последним данным, перехвачены не менее 35 БПЛА-"камикадзе". https://t.me/RussianArms.
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❗️⚡️По последним данным, перехвачены не менее 35 БПЛА-"камикадзе". https://t.me/RussianArms.