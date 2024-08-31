Бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Украина уже мертва

Многие военные эксперты изначально с сомнением отнеслись к наступлению ВСУ в Курской области. Однако бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что этим решением Украина подписала себе приговор, передает РИА Новости.
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