Этим летом в России могут открыться первые придворовые детские лагеря

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила расширить формы летнего отдыха детей. Об этом она заявила на онлайн-семинаре-совещании по актуальным вопросам организации отдыха и оздоровления детей, организованном Министерством просвещения.
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила расширить формы летнего отдыха детей. Об этом она заявила на онлайн-семинаре-совещании по актуальным вопросам организации отдыха и оздоровления детей, организованном Министерством просвещения.
Свежие комментарии