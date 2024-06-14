Превью Astro Bot и LEGO Horizon Adventures, что творится в ZA/UM, отец Dragon Age о The Veilguard…

Журналисты PC Gamer разузнали, что творилось за кулисами ZA/UM, когда отменили Disco Elysium 2; в ремейке Metal Gear Solid 3 будут «олдскульные» опции; пресса в восторге от Astro Bot; создатель мира Dragon Age прокомментировал геймплей The Veilguard; появились превью LEGO Horizon Adventures; .