Быстрый лимонный кулич: без дрожжей и очень сочный

Как-то летом мы с мужем оказались на завтраке в одной из кофеен Ярославля. И там я попробовала самый вкусный в моей жизни лимонный кекс! Мне нечасто что-то запоминается из еды в заведениях, но ради этого кекса я бы и сейчас туда поехала 🤗 Хотя зачем, если я уже нашла очень похожий рецепт? Теперь пеку такой лимонный кекс дома.