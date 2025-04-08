Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 374 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Run Николаева
    Сомневаюсь, что после смазки маслом пирог будет хрустеть...но рецепт хороший вроде.Лезгинский слоены...
  • Михаил Васильев
    Эта еда у Вас не задерживается после того, как её съели?Уходит сковородка...
  • Татьяна Бурденко (Куренчакова)
    Пойти ради хохмы спросить в магазине:  Казы, Жал(подгривное сало), Жай(вяленая мякоть задней ноги), Сурет-ет(лопаточн...Любите праздник и...

Быстрый лимонный кулич: без дрожжей и очень сочный

Быстрый лимонный кулич: без дрожжей и очень сочный

Как-то летом мы с мужем оказались на завтраке в одной из кофеен Ярославля. И там я попробовала самый вкусный в моей жизни лимонный кекс! Мне нечасто что-то запоминается из еды в заведениях, но ради этого кекса я бы и сейчас туда поехала 🤗 Хотя зачем, если я уже нашла очень похожий рецепт? Теперь пеку такой лимонный кекс дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх