«Музыка. Сделано в Петербурге»: обзор от Ильи Сакмарова

Продолжаем освещать лучшие релизы петербургских музыкантов за последнее время Мы завершаем воспоминания о клубных субкультурах нулевых Санкт-Петербурга плейлистом с джаз-фанком тех времен, а еще предлагаем ознакомиться с четырьмя новыми альбомами местных артистов в абсолютно разных жанрах и пытаемся разглядеть новые хиты среди сотен выпускающихся в нашем городе ежемесячно синглов.