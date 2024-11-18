«Музыка. Сделано в Петербурге»: обзор от Ильи Сакмарова

Продолжаем освещать лучшие релизы петербургских музыкантов за последнее время Мы завершаем воспоминания о клубных субкультурах нулевых Санкт-Петербурга плейлистом с джаз-фанком тех времен, а еще предлагаем ознакомиться с четырьмя новыми альбомами местных артистов в абсолютно разных жанрах и пытаемся разглядеть новые хиты среди сотен выпускающихся в нашем городе ежемесячно синглов.
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