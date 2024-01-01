В Брянске пьянющая клубная девица сожгла российский паспорт в поддержку ВСУ

людмила пригарина Говорите пьяная дура? Но ведь не измазалась дерьмом прилюдно, не выстригла клоками волосы на камеру. Значит соображает что хайп хайпу рознь. Что она может строить? Выкинуть из страны, пусть там выеживается.

АС Александр Сысоев За такие выходки лишать гражданства! Только так, эти отморозки нам не нужны.