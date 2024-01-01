Страна и люди
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Страна и люди

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В Брянске пьянющая клубная девица сожгла российский паспорт в поддержку ВСУ

В Брянске пьянющая клубная девица сожгла российский паспорт в поддержку ВСУ

На видео слышно, как надругательство над символом нашего государства сопровождается массовыми криками восторга окружающих.

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Комментарии
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людмила пригарина
Говорите пьяная дура? Но ведь не измазалась дерьмом прилюдно, не выстригла клоками волосы на камеру. Значит соображает что хайп хайпу рознь. Что она может строить? Выкинуть из страны, пусть там выеживается.
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3 час.
АС
Александр Сысоев
За такие выходки  лишать гражданства! Только так, эти отморозки нам не нужны.
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3 час.
Sergey Иванов
Измазаться дерьмом,это у нее в следующей серии.Выкидывать не надо. Вы читайте что пишу . А потом пишите.
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3 час.

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