Роспотребнадзор объяснил тулякам значение маркировок "эко" и "био" на продуктах

Специалисты тульского управления Роспотребнадзора рассказали, стоит ли покупать экопродукты, так как с помощью подобных маркировок производители часто стремятся привлечь внимание к своей продукции и повысить продажи.
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