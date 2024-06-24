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Роспотребнадзор объяснил тулякам значение маркировок "эко" и "био" на продуктах

Роспотребнадзор объяснил тулякам значение маркировок "эко" и "био" на продуктах

Специалисты тульского управления Роспотребнадзора рассказали, стоит ли покупать экопродукты, так как с помощью подобных маркировок производители часто стремятся привлечь внимание к своей продукции и повысить продажи.

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