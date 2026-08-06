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Сын в съемочном вагончике и «невыигрышный» возраст: как живет звезда «9 роты» Ирина Рахманова

Сын в съемочном вагончике и «невыигрышный» возраст: как живет звезда «9 роты» Ирина Рахманова

Сегодня Ирина Рахманова появляется на экранах не так часто, как в период своей оглушительной популярности в начале двухтысячных.

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