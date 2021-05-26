Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Флюр Сайгафаров
    И при чем здесь Пётр Великий, какое отношение он имеет к РВСН?В Филиале Военной...
  • А Кудасов
    А в самой Академии РВСН тоже прапорщиков готовят? Здорово, прапорщик с академическим образованием. Новаторы, было учи...В Филиале Военной...
  • Россиянин
    Интересно, а у Шевцовой лампасы есть?Замминистра оборо...

Авария: на три дня отключат горячую воду в Уссурийске

Авария: на три дня отключат горячую воду в Уссурийске

27 мая на четырех улицах Уссурийска отключат горячую воду. Специалисты АО "УПТС" начнут аварийный ремонт на сетях водопровода, сообщили ИА UssurMedia на предприятии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх