Авария: на три дня отключат горячую воду в Уссурийске

27 мая на четырех улицах Уссурийска отключат горячую воду. Специалисты АО "УПТС" начнут аварийный ремонт на сетях водопровода, сообщили ИА UssurMedia на предприятии.
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