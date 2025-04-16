⚡️✈️Кадры сегодняшнего авиаудара в оккупированном Херсоне💥 Как пишут некоторые ТГ-каналы, что до 4-х УАБов было сброшено на место размещения иностранных наёмников🔥 #Херсон #ВКСРФ #УАБ #Поражение #СВО.
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⚡️✈️Кадры сегодняшнего авиаудара в оккупированном Херсоне💥 Как пишут некоторые ТГ-каналы, что до 4-х УАБов было сброшено на место размещения иностранных наёмников🔥 #Херсон #ВКСРФ #УАБ #Поражение #СВО.
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