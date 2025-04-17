День победы Александра Невского над немецкими рыцарями отмечается в России 18 апреля 2025 года Татьяна Кононова18 апреля Россия вспоминает одну из величайших побед в своей истории — победу русских воинов под предводительством князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.