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Товары народного ограбления: количество магазинных краж в США продолжает расти

Товары народного ограбления: количество магазинных краж в США продолжает расти

Масштабы шоплифтинга в США продолжают бить рекорды. Преступления без наказания из локальной проблемы отдельных штатов превратились в настоящую головную боль, влияющую на состояние крупнейших ритейлеров страны.

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