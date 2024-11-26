Товары народного ограбления: количество магазинных краж в США продолжает расти

Масштабы шоплифтинга в США продолжают бить рекорды. Преступления без наказания из локальной проблемы отдельных штатов превратились в настоящую головную боль, влияющую на состояние крупнейших ритейлеров страны.
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