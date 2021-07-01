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Тарасов предлагал Бузовой встретиться после её расставания с Давой

Тарасов предлагал Бузовой встретиться после её расставания с Давой

Футболист был женат на поющей телеведущей до 2016 года.фото: vk.com/dmitry_tarasov_23Футболист Дмитрий Тарасов сделал неожиданное заявление через пять лет после скандального развода с поющей телеведущей Ольгой Бузовой.

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Комментарии
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Елена Мамонова
и для чего тогда встречаться,он видно не очень с головой дружит или ему хайп нужен
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2 г.

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