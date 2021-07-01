Тарасов предлагал Бузовой встретиться после её расставания с Давой

Футболист был женат на поющей телеведущей до 2016 года.фото: vk.com/dmitry_tarasov_23Футболист Дмитрий Тарасов сделал неожиданное заявление через пять лет после скандального развода с поющей телеведущей Ольгой Бузовой.
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