В бывшей республике СССР захотели запретить молоко из России

Армения должна рассмотреть возможность прекращения импорта российского молока. Инициативу о запрете поставок продукции из РФ внес член фракции правящей партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Сисак Габриелян после ограничения поставок армянских товаров Россельхознадзором.
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