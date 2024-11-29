Премьер Японии Исиба вновь заявил о желании заключить мирный договор с РФ

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что правительство страны сохраняет курс на «решение территориальной проблемы и заключение мирного договора» с Россией, несмотря на то, что отношения между Москвой и Токио находятся в тяжелом состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии