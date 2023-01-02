Эмилиано Мартинес за 20 тысяч фунтов купил бельгийскую овчарку для охраны медали за победу на ЧМ-2022

Эмилиано Мартинес купил сторожевого пса для охраны медали за победу на ЧМ-2022. Как утверждает Daily Star, для охраны медали за победу на ЧМ-2022 вратарь сборной Аргентины за 20 тысяч фунтов купил специально обученную бельгийскую овчарку.