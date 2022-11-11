Военное обозрение

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Тёмные лошадки СВО: авиационные комплексы вооружений и боеприпасы, информация о применении которых на Украине ограничена или отсутствует

Тёмные лошадки СВО: авиационные комплексы вооружений и боеприпасы, информация о применении которых на Украине ограничена или отсутствует

В предыдущем материале мы поговорили о комплексах противовоздушной обороны, информация о применении которых на Украине ограничена или отсутствует.

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