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Русская весна

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ЦБ спрогнозировал уровень ключевой ставки

ЦБ спрогнозировал уровень ключевой ставки

Банк России в 2026 году в рамках базового сценария прогнозирует ключевую ставку на уровне 14,5–14,6%, в 2027 году — 10,5–12,5%, следует из проекта Основных направлений Единой государственной денежно-кредитной политики.

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