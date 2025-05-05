Ситуация для боевиков киевского режима на Покровском направлении в ДНР продолжает ухудшаться. Российские штурмовые подразделения продвигаются сразу на нескольких участках, планомерно выбивая противника из оккупированных им территорий российского региона.
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