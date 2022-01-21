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Расселл Уэстбрук: «У нас есть реальный шанс выиграть чемпионат, но для этого мне нужно стать лучше»

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук пообещал болельщикам, что прибавит по ходу сезона. «Важно понимать, что процесс пребывания в новой команде в частности заключается в том, что в течение сезона будет много взлетов, падений и трудностей.

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