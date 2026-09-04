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Шнайдер проиграла 96-й ракетке мира и вылетела с US Open

Шнайдер проиграла 96-й ракетке мира и вылетела с US Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвёртый круг US Open — 2026. В третьем круге она проиграла 96-й ракетке мира американке Тэйлор Таунсенд, со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:2.

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