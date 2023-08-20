На каком основании после массы обращений местных жителей эта откровенная русофобка до сих пор не просто на свободе и в директорском кресле, а не в тюрьме?

Врятли эта аналогия является на самом деле причиной... Скорее всего традиционное в южных областях России, в том числе и на Руине Кумовство, есть причина подобного пагубного трудоустройства недобитый бандеровок на столь ответственные в нынешней ситуации должности. Трясти надо: до тех пор, пока не выясниться причина "трудоустройства" этой мерзавки а.

МГ

Малик Гумеров

"эта откровенная русофобка до сих пор не просто на свободе и в директорском кресле, а не в тюрьме?" - ПОТОМУ , что такие же русофобы , и их еще очень много , сидят во властных креслах и потакают ...! Оголтелая власовщина заполонила и власти и армию , среди элиток , либерастии и культурной тусовки их большинство ...! Вот и вылезает всякая шваль , чувствуя поддержку сверху .... из власти ... !!!