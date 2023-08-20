Любопытно, однако

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    "эта откровенная русофобка до сих пор не просто на свободе и в директорском кресле, а не в тюрьме?" - ПОТОМУ  , что т...На каком основани...

На каком основании после массы обращений местных жителей эта откровенная русофобка до сих пор не просто на свободе и в директорском кресле, а не в тюрьме?

На каком основании после массы обращений местных жителей эта откровенная русофобка до сих пор не просто на свободе и в директорском кресле, а не в тюрьме?

"Погиб на СВО? Ну и поделом", — заявила вдове погибшего русского солдата директриса "Если с моими детьми на Украине что-то случится, то не забывайте о том, что ваши дети тоже у меня", - заявила директор русского детского сада, украинка Шелар.

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Комментарии
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АС
Алексей Сафронов
Врятли эта аналогия является на самом деле причиной... Скорее всего традиционное в южных областях России, в том числе и на Руине Кумовство, есть причина подобного пагубного трудоустройства недобитый бандеровок на столь ответственные в нынешней ситуации должности. Трясти надо: до тех пор, пока не выясниться причина &quot;трудоустройства&quot; этой мерзавки а.
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42 мин.
Вячеслав Бареев
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12 мин.
МГ
Малик Гумеров
&quot;эта откровенная русофобка до сих пор не просто на свободе и в директорском кресле, а не в тюрьме?&quot; - ПОТОМУ  , что такие же русофобы , и их  еще  очень много , сидят во властных креслах и потакают ...!   Оголтелая власовщина заполонила и власти и армию , среди элиток , либерастии  и культурной тусовки  их большинство ...!     Вот и вылезает всякая шваль , чувствуя поддержку сверху .... из власти ... !!!
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