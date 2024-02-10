Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Владимир Кузнецов
    Зато у них демократия и весь мир с ними. И безвиз можно поехать куда хочешь 😁«Мы жрали снег». ...
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    Лучшее, что он может сделать для человечества, это мучительно сдохнуть.Швейцарская компа...

Почему Путин обратился к Западу на языке истории

Без понимания прошлого невозможно донести смысл настоящего… Главный редактор «Альтернативы» Андрей Ваджра в эфире радио «Комсомольская правда» раскрыл смысл обращения к Западу президента России Владимира Путина в интервью Такеру Карлсону… Для тех, кому необходима свежая информация в онлайн-режиме, советуем подписаться: Рутуб ВКонтакте Одноклассники Телеграм Телеграмм-канал Андрея Ваджры .

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