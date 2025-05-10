Аппарат «Космос-482» сошел с орбиты

И упал в Индийский океан Запущенный в 1972 году для исследования Венеры космический аппарат «Космос-482» прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане, сообщает телеграм-канал госкорпорации «Роскосмос».
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