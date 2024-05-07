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Нижегородская правда

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Нижегородские предприятия увеличили в I квартале число заключенных благодаря господдержке экспортных контрактов в 8,5 раза

Нижегородские предприятия увеличили в I квартале число заключенных благодаря господдержке экспортных контрактов в 8,5 раза

Более 20 предприятий Нижегородской области в I квартале 2024 года заключили 34 экспортных контракта. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года при господдержке было заключено четыре экспортных контракта.

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