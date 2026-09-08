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«Сантос» ведет переговоры о подписании Рубенса. «Динамо» хочет 9 млн евро

«Сантос» ведет переговоры о подписании Рубенса. «Динамо» хочет 9 млн евро

«Сантос» ведет переговоры с московским «Динамо» о подписании полузащитника Рубенса.«Сантос» ведет переговоры с московским «Динамо» о подписании полузащитника Рубенса.

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