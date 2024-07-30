На осеннюю пересдачу ЕГЭ отправились 53 выпускника из Татарстана

В Татарстане 53 выпускника будут пересдавать ЕГЭ в сентябре, так как не смогли набрать необходимое минимальное количество баллов по обязательным предметам, хотя в этом году у них была возможность попробовать пересдать в июле.
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