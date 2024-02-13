Лунин сделал 9 сэйвов в матче с «Лейпцигом». Из вратарей «Реала» в ЛЧ это удавалось только Куртуа в финале с «Ливерпулем» в 2022-м

Голкипер отразил 9 ударов игроков «Лейпцига» в матче 1/8 финала турнира (1:0). За время сбора статистики только один вратарь «Мадрида» делал 9 сэйвов за матч Лиги чемпионов: Тибо Куртуа в финале 2022 года с «Ливерпулем» (1:0).