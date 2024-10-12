Поздравляем победителей третьего заезда среди лошадей 🏆Ворон (наездник Колбасов И. Михайловский район) Второй пришла Луни (наездник Жуплова Е.
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Поздравляем победителей третьего заезда среди лошадей 🏆Ворон (наездник Колбасов И. Михайловский район) Второй пришла Луни (наездник Жуплова Е.